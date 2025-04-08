Ижевск. Удмуртия. Зимой 2025 года в Удмуртии выявлено 139 случаев микоплазменной пневмонии. Для сравнения, за весь 2024 год в регионе выявили свыше тысячи случаев заболевания. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе Минздрава республики.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что россияне стали жаловаться на «неизвестную инфекцию». Пациенты сообщали о высокой температуре и сильном кашле с кровью. При этом у них были отрицательные тесты на ковид и грипп. Как позже выяснилось, граждане столкнулись с микоплазменной пневмонией.

«Микоплазменная пневмония — это атипичная лёгочная инфекция, возбудителем которой является бактерия Mycoplasma pneumoniae. Заболевание сопровождается катаральными и респираторными проявлениями (заложенностью носа, першением в горле, приступами навязчивого малопродуктивного кашля), интоксикационным синдромом (слабостью, головной болью, болью в мышцах), явлениями диспепсии (дискомфортом в ЖКТ). Симптомы микоплазменной пневмонии схожи с другими респираторными заболеваниями, поэтому этиология пневмонии подтверждается специальными исследованиями», — сообщили в министерстве здравоохранения Удмуртии.

Отмечается, что подъём заболеваемости респираторными заболеваниями, в том числе микоплазменной пневмонией, наблюдается с сентября-октября до середины апреля. С наступлением весны фиксируется подъём заболеваемости клещевыми энцефалитом и боррелиозом.

Кроме того, в министерстве рассказали, что на территории Удмуртии в 2025 году не зафиксировано заболеваний эпидемического статуса.