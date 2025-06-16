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Три новых отделения Бюро судмедэкспертизы появились в районах Удмуртии

10:20, 16 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Три новых отделения Бюро судмедэкспертизы появились в районах Удмуртии
10:20, 16 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
62
0
#Ува\n#Игра\n#Кез\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии
Источник фото: Минздрав Удмуртии
62
0

Старые здания уже не соответствовали требованиям и находились в аварийном состоянии.

Ува. Удмуртия. В трёх районах Удмуртии появились новые отделения Бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Они заработали в посёлках Ува, Игра и Кез. Каждое из отделений будет обслуживать ещё несколько соседних районов. 

Отмечается, что старые здания находились в аварийном состоянии и не отвечали современным требованиям. В новых отделениях есть необходимое оборудование, которое позволяет проводить генетические, химические, биологические, гистологические экспертизы, а также токсикологические и другие исследования.

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10:20, 16 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
62
0
#Ува\n#Игра\n#Кез\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии