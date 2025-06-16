Ува. Удмуртия. В трёх районах Удмуртии появились новые отделения Бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Они заработали в посёлках Ува, Игра и Кез. Каждое из отделений будет обслуживать ещё несколько соседних районов.

Отмечается, что старые здания находились в аварийном состоянии и не отвечали современным требованиям. В новых отделениях есть необходимое оборудование, которое позволяет проводить генетические, химические, биологические, гистологические экспертизы, а также токсикологические и другие исследования.