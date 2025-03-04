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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии в 2024 году родились 430 детей благодаря тому, что их матери передумали делать аборт

17:42, 04 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии в 2024 году родились 430 детей благодаря тому, что их матери передумали делать аборт
17:42, 04 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
127
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#аборты\n#дети\n#младенцы\n#беременность\n#контрацепция
Источник фото: unsplash.com (Hu Chen)
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Всего в республике за прошедший год появилось на свет 11,5 тыс. малышей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2024 году удалось сохранить жизни 430 детей, чьи матери планировали сделать аборт. Об этом сообщает министерство здравоохранения Удмуртии.

Всего же в регионе за прошлый год появилось на свет 11,5 тыс. детей. Из них 430 малышей, которые родились благодаря работе кабинетов медико-социальной помощи, где специалисты помогают женщинам, находящимся перед трудным выбором.

В таких кабинетах психологи и медработники рассказываются женщинам о последствиях абортов для здоровья, о помощи государства матерям, а также о плюсах беременности и рождении детей.

«Прерывание беременности может крайне негативно сказаться на здоровье женщины. Помимо воспалительных заболеваний матки и яичников, нарушения менструального цикла, эндометриоза, внутренних кровотечений, аборт может спровоцировать гормональные нарушения, которые в дальнейшем могут привести к невынашиванию следующих беременностей, а также к бесплодию», – делится главный внештатный специалист по акушерству Минздрава Удмуртии Елена Сахабутдинова.

Также в Минздраве напоминают, что современная медицина предлагает различные способы избежания нежелательной беременности. Подобрать оптимальный можно на консультации с врачом-гинекологом.

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17:42, 04 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
127
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#аборты\n#дети\n#младенцы\n#беременность\n#контрацепция