Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2024 году удалось сохранить жизни 430 детей, чьи матери планировали сделать аборт. Об этом сообщает министерство здравоохранения Удмуртии.

Всего же в регионе за прошлый год появилось на свет 11,5 тыс. детей. Из них 430 малышей, которые родились благодаря работе кабинетов медико-социальной помощи, где специалисты помогают женщинам, находящимся перед трудным выбором.

В таких кабинетах психологи и медработники рассказываются женщинам о последствиях абортов для здоровья, о помощи государства матерям, а также о плюсах беременности и рождении детей.

«Прерывание беременности может крайне негативно сказаться на здоровье женщины. Помимо воспалительных заболеваний матки и яичников, нарушения менструального цикла, эндометриоза, внутренних кровотечений, аборт может спровоцировать гормональные нарушения, которые в дальнейшем могут привести к невынашиванию следующих беременностей, а также к бесплодию», – делится главный внештатный специалист по акушерству Минздрава Удмуртии Елена Сахабутдинова.

Также в Минздраве напоминают, что современная медицина предлагает различные способы избежания нежелательной беременности. Подобрать оптимальный можно на консультации с врачом-гинекологом.