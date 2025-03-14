Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии Сарапульская городская стоматология перейдет под управление Республиканской стоматологической поликлиники. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Удмуртии Романом Ефимовым и опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.

Сообщается, что на РСП Минздрава Удмуртии возлагается обязанность по реализации целей деятельности присоединяемой Сарапульской стоматологии. Всё имущество и все обязательства учреждения переходят в ведение Республиканской стоматологической поликлиники.

Как сообщается в распоряжении, реорганизация необходима для повышения эффективности деятельности учреждений здравоохранения в Удмуртии.

На осуществление реорганизации в форме присоединения даётся четыре месяца со дня подписания документа.