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В Удмуртии Сарапульскую стоматологию присоединят к Республиканской стоматологической поликлинике

11:18, 14 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии Сарапульскую стоматологию присоединят к Республиканской стоматологической поликлинике
11:18, 14 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
218
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#стоматология\n#Минздрав Удмуртии
Источник фото: unsplash.com (Caroline LM)
218
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Это делается для повышения эффективности учреждения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии Сарапульская городская стоматология перейдет под управление Республиканской стоматологической поликлиники. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Удмуртии Романом Ефимовым и опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.

Сообщается, что на РСП Минздрава Удмуртии возлагается обязанность по реализации целей деятельности присоединяемой Сарапульской стоматологии. Всё имущество и все обязательства учреждения переходят в ведение Республиканской стоматологической поликлиники.

Как сообщается в распоряжении, реорганизация необходима для повышения эффективности деятельности учреждений здравоохранения в Удмуртии.

На осуществление реорганизации в форме присоединения даётся четыре месяца со дня подписания документа.

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11:18, 14 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
218
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#стоматология\n#Минздрав Удмуртии