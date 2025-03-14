Это делается для повышения эффективности учреждения.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии Сарапульская городская стоматология перейдет под управление Республиканской стоматологической поликлиники. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Удмуртии Романом Ефимовым и опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.
Сообщается, что на РСП Минздрава Удмуртии возлагается обязанность по реализации целей деятельности присоединяемой Сарапульской стоматологии. Всё имущество и все обязательства учреждения переходят в ведение Республиканской стоматологической поликлиники.
Как сообщается в распоряжении, реорганизация необходима для повышения эффективности деятельности учреждений здравоохранения в Удмуртии.
На осуществление реорганизации в форме присоединения даётся четыре месяца со дня подписания документа.
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