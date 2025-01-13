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Волонтёр из Удмуртии рассказала о спасении пострадавших после разлива мазута птиц

14:25, 13 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Волонтёр из Удмуртии рассказала о спасении пострадавших после разлива мазута птиц
14:25, 13 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#авария\n#разлив мазута\n#волонтёрство\n#спасение животных
Источник фото: vk.com/arintja (Варвара Васильева)
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Варвара Васильева два дня проработала в штабе по спасению животных.

Ижевск. Удмуртия. Волонтёр из Удмуртии рассказала о том, как спасают птиц, пострадавших после разлива мазута на побережье Анапы.

Напомним, в середине декабря 2024 года в Краснодарском крае затонул танкер. Из разбитого корабля вылился мазут, который попал на берег. От нефтепродуктов пострадали сотни птиц.

Волонтёр сообщества «Альянс Защитников Животных» (АЗЖ) Варвара Васильева рассказала корреспонденту «Сусанина» о процессе помощи птицам.

«Я проработала в штабе по спасению птиц два дня. На мой взгляд, процесс помощи животным организован очень хорошо — после приёма-регистрации птиц отмывают от мазута, затем происходит первичная обработка и помещение в стационар. Всё работает, как конвейер: волонтёры делятся на мини-группы, где каждый занимается своим делом. К сожалению, некоторые прибывшие птицы находятся в слишком тяжёлом состоянии, и их не удаётся спасти. Другим пернатым удаётся помочь, однако после помещения в стационар птицы могут навредить сами себе — они пытаются убрать остатки мазута с перьев, при этом глотают его и смертельно травятся», — поделилась Варвара Васильева.

По её словам, на место аварии приехали более 20 волонтёров из Ижевска, из которых около 15 — волонтёры АЗЖ. Помимо работы в штабе, они занимались очисткой пляжного песка от нефтепродуктов: счищают слой мазута, после чего его собирают в мешки, которые отвозит техника. Варвара Васильева высказала надежду, что мешки мазута отвезут на переработку. При этом она опасается, что их могут отправить на полигон.

«В целом, данная авария — это страшный урон для экосистемы. Мы с волонтёрами считаем, что местная экология загублена на многие годы. Это страшная трагедия», — высказалась волонтёр.

Напомним, ранее Ижевский фотограф поделился впечатлениями после того, как съездил на берег Анапы волонтёром. Кроме того, желающие помочь жители Игринского района также отправились в Краснодарский край для помощи пострадавшим. 

14:25, 13 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
1301
0
#авария\n#разлив мазута\n#волонтёрство\n#спасение животных