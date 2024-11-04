Жителю Удмуртии грозит реальный срок за пьяную езду

Якшур-Бодья. Удмуртия. Дорожная полиция в Якшур-Бодьинском районе остановила нетрезвого водителя. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртия.

Инспекторы с целью проверки документов остановили автомобиль «Дэу Нексия», под управлением 38-летнего местного жителя. У мужчины наблюдались признаки алкогольного опьянения. Пройти медосвидетельствование он отказался.

Стражи порядка установили, что в 2022 году водитель уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишён прав на 1,5 года. Водительское удостоверение ему вернули в марте 2024 года.

Возбуждено уголовное дело. Водителю грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.