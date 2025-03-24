Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 21 марта около 17:30 по адресу Холмогорова, 21 столкнулись автомобиль «Опель Астра» и кикшеринговый электросамокат. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

В результате аварии пострадала 30-летняя женщина, управляющая самокатом. Установлено, что она была в состоянии алкогольного опьянения в момент ДТП.

В связи с этим Госавтоинспекция отправила письмо компании, сдающей самокаты. Согласно договору оферты сервиса, за данное нарушение женщине грозит штраф в размере 100 тыс. рублей с последующей блокировкой аккаунта.

Напомним, 23 марта молодой человек на электросамокате сбил женщину на улице Пушкинской. Пешеход получила травмы и была госпитализирована.