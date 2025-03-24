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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске женщине на электросамокате грозит штраф за пьяную езду

13:20, 24 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске женщине на электросамокате грозит штраф за пьяную езду
13:20, 24 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
161
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП\n#самокат\n#кикшеринг\n#пьяная езда
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
161
0

Она может заплатить 100 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 21 марта около 17:30 по адресу Холмогорова, 21 столкнулись автомобиль «Опель Астра» и кикшеринговый электросамокат. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

В результате аварии пострадала 30-летняя женщина, управляющая самокатом. Установлено, что она была в состоянии алкогольного опьянения в момент ДТП.

В связи с этим Госавтоинспекция отправила письмо компании, сдающей самокаты. Согласно договору оферты сервиса, за данное нарушение женщине грозит штраф в размере 100 тыс. рублей с последующей блокировкой аккаунта.

Напомним, 23 марта молодой человек на электросамокате сбил женщину на улице Пушкинской. Пешеход получила травмы и была госпитализирована.

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13:20, 24 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
161
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП\n#самокат\n#кикшеринг\n#пьяная езда