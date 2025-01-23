Бдительный ижевчанин сообщил полиции о пьяном водителе, замеченном на улице 10 лет Октября

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске бдительность горожанина помогла выявить нетрезвого водителя. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Ижевчанин сообщил в полицию, что на улице 10 лет Октября едет автомобиль «Рено» под управлением пьяного водителя. На место выехали ближайшие наряды полиции. Вскоре подходящую под описание машину на вышеупомянутой улице остановил экипаж ДПС.

49-летний водитель «Рено» действительно оказался пьян. Тестер показал 0,801 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе.

«Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении водителя составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Автомобиль задержан и помещен на специализированную стоянку», — сообщили в Госавтоинспекции.