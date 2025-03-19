Ижевск. Удмуртия. Решением Верховного суда Удмуртии местному жителю изменили условный срок на реальное лишение свободы. Об этом сообщает Прокуратура республики.

Ранее судимого молодого человека признали виновным в угоне автомобиля друга, на котором он попал в ДТП. В момент преступления виновный был пьян. Также подчёркивается, что автомобиль купила в кредит мать приятеля за 1,4 млн рублей. Согласно заключению эксперта, восстановление транспорта после аварии составит более 1,2 млн рублей. Суд первой инстанции назначил молодому человеку наказание в виде условного лишения свободы на три года.

Прокурор не согласился с приговором, указав на то, что суд не принял во внимание личность виновного, который совершил преступление через непродолжительное время после осуждения за другие нарушения. Помимо этого, суд не учёл, что в момент преступления подсудимый был пьян.

«Несмотря на данные обстоятельства, районным судом осужденному назначено несправедливое, чрезмерно мягкое наказание, не связанное с реальной изоляцией от общества», — говорится в сообщении.

В результате суд апелляционной инстанции изменил приговор, назначив наказание в виде лишения свободы на 3 года и 1 месяц.