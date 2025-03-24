Воткинск. Удмуртия. Воткинские полицейские остановили автомобиль с пьяным 16-летним водителем. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Проведённое медосвидетельствование показало наличие паров спирта в выдыхаемом воздухе. В отношении нарушителя составили административные материалы за езду в нетрезвом виде, да ещё и без водительских прав. Машину поместили на спецстоянку.

Законных представителей юноши также могут привлечь к ответственности за плохое воспитание своего чада.