Автомобиль поместили на штрафстоянку.
Воткинск. Удмуртия. Воткинские полицейские остановили автомобиль с пьяным 16-летним водителем. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.
Проведённое медосвидетельствование показало наличие паров спирта в выдыхаемом воздухе. В отношении нарушителя составили административные материалы за езду в нетрезвом виде, да ещё и без водительских прав. Машину поместили на спецстоянку.
Законных представителей юноши также могут привлечь к ответственности за плохое воспитание своего чада.
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