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В Воткинске полицейские остановили пьяного 16-летнего подростка за рулём авто

16:44, 24 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Воткинске полицейские остановили пьяного 16-летнего подростка за рулём авто
16:44, 24 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
28
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#пьяная езда
Источник фото: ИА «Сусанин»
28
0

Автомобиль поместили на штрафстоянку. 

Воткинск. Удмуртия. Воткинские полицейские остановили автомобиль с пьяным 16-летним водителем. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Проведённое медосвидетельствование показало наличие паров спирта в выдыхаемом воздухе. В отношении нарушителя составили административные материалы за езду в нетрезвом виде, да ещё и без водительских прав. Машину поместили на спецстоянку. 

Законных представителей юноши также могут привлечь к ответственности за плохое воспитание своего чада. 

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16:44, 24 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
28
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#пьяная езда