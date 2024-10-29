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За удар односельчанина бутылкой по голове жительница Удмуртии заплатит 6 тысяч рублей

16:20, 29 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За удар односельчанина бутылкой по голове жительница Удмуртии заплатит 6 тысяч рублей
16:20, 29 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
37
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#уголовное дело
Источник фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
37
0

Женщина сначала разбила бутылку об голову потерпевшего, а затем ударила его по лицу.

Красногорское. Удмуртия. В Удмуртии осудили 30-летнюю жительницу села Красногорское, которая ударила мужчину бутылкой по голове. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии. 

Установлено, что в сентябре 2024 года в кафе пьяная женщина ударила 28-летнего мужчину бутылкой по голове. Далее уже разбитой бутылкой она ударила потерпевшего по лицу, чем причинила легкий вред здоровью. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК России («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»). 

Мировой судья судебного участка Красногорского района Удмуртии назначил виновной штраф 6 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу. 

Напомним, что в январе 2024 года в одном из кафе Глазова произошёл подобный инцидент. Тогда мужчина ударил женщину по голове пустой бутылкой из-под шампанского.  

16:20, 29 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
37
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#уголовное дело