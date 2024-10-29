За удар односельчанина бутылкой по голове жительница Удмуртии заплатит 6 тысяч рублей

Красногорское. Удмуртия. В Удмуртии осудили 30-летнюю жительницу села Красногорское, которая ударила мужчину бутылкой по голове. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в сентябре 2024 года в кафе пьяная женщина ударила 28-летнего мужчину бутылкой по голове. Далее уже разбитой бутылкой она ударила потерпевшего по лицу, чем причинила легкий вред здоровью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК России («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

Мировой судья судебного участка Красногорского района Удмуртии назначил виновной штраф 6 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что в январе 2024 года в одном из кафе Глазова произошёл подобный инцидент. Тогда мужчина ударил женщину по голове пустой бутылкой из-под шампанского.