Обвиняемого в склонении подростков к употреблению наркотиков жителя Можги заключили под стражу

Можга. Удмуртия. В Можге задержали 21-летнего местного жителя, которого обвиняют в склонении подростков к употреблению наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

По данным следствия, в июле 2024 года обвиняемый в разных местах Можги несколько раз склонял знакомых 16-летнюю девушку и 17-летнего юношу к употреблению наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 230 УК России («Склонение несовершеннолетних к потреблению наркотических средств»). Обвиняемого заключили под стражу.