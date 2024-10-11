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Обвиняемого в склонении подростков к употреблению наркотиков жителя Можги заключили под стражу

14:30, 11 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Обвиняемого в склонении подростков к употреблению наркотиков жителя Можги заключили под стражу
14:30, 11 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
105
0
#Можга\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#наркотики\n#подростки
Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии
105
0

Он призывал попробовать запрещенные вещества 16-летнюю девушку и 17-летнего парня.

Можга. Удмуртия. В Можге задержали 21-летнего местного жителя, которого обвиняют в склонении подростков к употреблению наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии. 

По данным следствия, в июле 2024 года обвиняемый в разных местах Можги несколько раз склонял знакомых 16-летнюю девушку и 17-летнего юношу к употреблению наркотиков. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 230 УК России («Склонение несовершеннолетних к потреблению наркотических средств»). Обвиняемого заключили под стражу. 

14:30, 11 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
105
0
#Можга\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#наркотики\n#подростки