Сотрудник МЧС из Удмуртии взял бронзу на смотре-конкурсе «Лучший начальник караула»

Ижевск. Удмуртия. В числе призёров Всероссийского смотра-конкурса МЧС России на звание «Лучший начальник караула» оказался житель Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Финал конкурса прошёл в Калужской области. Во время него между собой соревновались 12 специалистов. От Удмуртии выступал начальник караула специальной пожарно-спасательной части №12 специального управления ФПС №30 МЧС России Виктор Ардашев.

Отмечается, что у участников проверяли как теоретические знания, так и физическую подготовку. На конкурсе все испытания были максимально приближены к реальной работе на пожаре и других происшествиях. Например, пожарные вскрывали двери бензорезом, спасали условного пострадавшего, ликвидировали условное возгорание и поднимались на третий этаж учебной башни. А во время финала мужчины в полном комплекте боевой одежды со снаряжением и включенным дыхательным аппаратом прошли специальную полосу препятствий.

По итогу всех испытаний Виктор Ардашев оказался на третьем месте.