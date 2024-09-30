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Сотрудник МЧС из Удмуртии взял бронзу на смотре-конкурсе «Лучший начальник караула»

17:40, 30 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Сотрудник МЧС из Удмуртии взял бронзу на смотре-конкурсе «Лучший начальник караула»
17:40, 30 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
80
0
#Удмуртия\n#пожарные\n#Ижевск\n#конкурс
Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии
80
0

В финале он соревновался с 11 пожарными.

Ижевск. Удмуртия. В числе призёров Всероссийского смотра-конкурса МЧС России на звание «Лучший начальник караула» оказался житель Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Финал конкурса прошёл в Калужской области. Во время него между собой соревновались 12 специалистов. От Удмуртии выступал начальник караула специальной пожарно-спасательной части №12 специального управления ФПС №30 МЧС России Виктор Ардашев. 

Отмечается, что у участников проверяли как теоретические знания, так и физическую подготовку. На конкурсе все испытания были максимально приближены к реальной работе на пожаре и других происшествиях. Например, пожарные вскрывали двери бензорезом, спасали условного пострадавшего, ликвидировали условное возгорание и поднимались на третий этаж учебной башни. А во время финала мужчины в полном комплекте боевой одежды со снаряжением и включенным дыхательным аппаратом прошли специальную полосу препятствий. 

По итогу всех испытаний Виктор Ардашев оказался на третьем месте.  

17:40, 30 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
80
0
#Удмуртия\n#пожарные\n#Ижевск\n#конкурс