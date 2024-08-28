Одна из ижевских управляек переманивала жителей у конкурентов, суля скидку на услуги ЖКХ

Ижевск. Удмуртия. Антимонопольщики уличили ижевскую управляющую компанию «Правильная» в распространении недостоверной информации о скидках на услуги ЖКХ, с помощью которой организация переманивала «под своё крыло» дома, которые обслуживали конкуренты. Как сообщили в пресс-службе УФАС по Удмуртии, управляйка пыталась обжаловать выданное ей предупреждение.

Антимонопольщики выдали в ноябре прошлого года управляющей компании «Правильная» предупреждение о прекращении распространения недостоверной информации. Установлено, что управляйка предлагала собственникам домов, находившихся в ведении других организаций, скидки в размере 2% на услуги ЖКХ за переход под её управление.

УК «Правильная» попробовала обжаловать выданное предупреждение в суде, якобы оно нарушает права и интересы бизнеса. Суд первой инстанции оставил требования управляйке без удовлетворения. Апелляционный суд в августе 2024 года оснований для отмены обжалуемого судебного акта не установил, отметив, что тарифы на услуги ЖКХ регулируются государством, а устанавливаются органами государственной власти в специальном порядке.

Управляющая компания не имеет полномочий по установлению размера тарифов и предоставлению льгот по их оплате. Распространяя листовки с предложением скидки на все услуги ЖКХ, организация вводит в заблуждение жителей.

«Данные действия направлены на получение преимуществ перед конкурентами, противоречат обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и способны причинить убытки конкурентам», — отметили в УФАС.