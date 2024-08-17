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Преподаватель из Удмуртии вышла в финал конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы»

17:47, 17 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Преподаватель из Удмуртии вышла в финал конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы»
17:47, 17 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Можга\n#Удмуртия\n#образование
Фото: Светлана Болотникова
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Очные испытания начнутся 17 сентября.

Можга. Удмуртия. Учитель удмуртского языка Кватчинской школы Можгинского района представит Удмуртию в финале конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Екатерина Федотова стала лучшей на региональном этапе. Об этом сообщила министр образования Удмуртии Светлана Болотникова.

36 языков народов России будут представлены на конкурсе. В заочном туре педагоги продемонстрируют видеовизитки, расскажут о своих профессиональных навыках и достижениях. Очные испытания начнутся в Татарстане 17 сентября. Учителям предстоит провести вводный урок родного языка или литературы, а также внеурочное мероприятие для учеников и мастер-класс.

Нашу республику в финале конкурса представит учитель удмуртского языка Можгинского района, победитель регионального этапа Екатерина Федорова.

17:47, 17 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
100
0
#Можга\n#Удмуртия\n#образование