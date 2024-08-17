Преподаватель из Удмуртии вышла в финал конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы»

Можга. Удмуртия. Учитель удмуртского языка Кватчинской школы Можгинского района представит Удмуртию в финале конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Екатерина Федотова стала лучшей на региональном этапе. Об этом сообщила министр образования Удмуртии Светлана Болотникова.

36 языков народов России будут представлены на конкурсе. В заочном туре педагоги продемонстрируют видеовизитки, расскажут о своих профессиональных навыках и достижениях. Очные испытания начнутся в Татарстане 17 сентября. Учителям предстоит провести вводный урок родного языка или литературы, а также внеурочное мероприятие для учеников и мастер-класс.

Нашу республику в финале конкурса представит учитель удмуртского языка Можгинского района, победитель регионального этапа Екатерина Федорова.