Глава Удмуртии рассказал зампреду правительства РФ о реализации проектов кураторства в республике

Ижевск. Удмуртии. Прошла рабочая встреча заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко и главы Удмуртии Александра Бречалова. Руководитель региона рассказал о реализации проектов кураторства. Об этом сообщает портал Udmurt.ru.

По итогам первых шести месяцев текущего года, среднее достижение по проектам кураторства составило 90,1%.

«Всего в Удмуртской Республике отобрано и реализуется 5 таких проектов. Благодаря им по итогам первого полугодия 2024 года в экономику региона было привлечено 2,5 млрд рублей частных инвестиций и создано 235 рабочих мест. К 2030 году эти показатели планируется значительно увеличить: до 85 млрд руб. инвестиций и свыше тысячи новых рабочих мест», — сообщил Дмитрий Чернышенко.

Также Бречалов рассказал о ходе строительства нового терминала аэропорта Ижевска.

«Новое просторное здание в 10 тысяч кв. метров позволит вдвое увеличить пропускную способность аэропорта — до 400 человек в час. Это особенно актуально с учетом активно растущего пассажиропотока. Так, в июле воздушная гавань Ижевска впервые в новейшей истории обслужила более 100 тысяч пассажиров в месяц. А их общее число с начала года превысило полмиллиона человек, что на 30% больше, чем в июле 2022-го. С открытием международных перевозок из Ижевска в 2025 году этот показатель будет расти еще быстрее», — подчеркнул глава Удмуртии.

Также темой обсуждения стала ситуация в науке, образовании, спорте и туризме.