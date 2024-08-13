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МыСпросилиЗаВас: будет ли что-то строиться на месте снесённого старого корпуса ТЭЦ-1

17:45, 13 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
МыСпросилиЗаВас: будет ли что-то строиться на месте снесённого старого корпуса ТЭЦ-1
17:45, 13 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#городская среда\n#Мы спросили за Вас
Фото: Архив Т Плюс
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В данной рубрике вы можете задать любой вопрос про Удмуртию на темы: ЖКХ, строительство в городах и районах, образование, дороги и транспорт, спорт, культура и другие.

Ижевчанин Алексей Никифоров спрашивает: в Ижевске относительно недавно снесли старый корпус ТЭЦ-1. Известно, что будет на его месте?

«Сусанин» задал вопрос директору Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» Ярославу Балобанову.

«Мы рассматривали разные проекты, например — создание площадки по утилизации снега. Однако пока к общему знаменателю не пришли. Мы открыты для любых предложений и инвестиционных проектов. Просто так передать эту территорию не получится, так как она находится у режимного объекта. Но мы придумаем, как использовать», — отметил Ярослав Балобанов. 

Напомним, оборудование старого корпуса ТЭЦ-1, также известного, как «Ижевская аврора», вывели из эксплуатации в январе 2021 года. В последующие годы объект индустриальной архитектуры 1930-х годов снесли.

В данной рубрике вы можете задать любой вопрос про Удмуртию на тему ЖКХ, строительства в городах и районах, образования, дорог и транспорта, спорта, культуры и другую. Свой вопрос вы можете оставить в теме «Возник вопрос» в обсуждениях.

 

17:45, 13 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
333
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#городская среда\n#Мы спросили за Вас