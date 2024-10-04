МыСпросилиЗаВас: законна ли установка тамбурной двери в МКД?

Тамбурное пространство – удачное дополнение для квартиры, которое более полно раскрывает плюсы и нивелирует минусы жизни в многоэтажном доме. Большинство тамбуров появились в 90-е, когда с одной стороны никто не следил за законностью самостроя, а с другой – была реальная необходимость в обеспечении дополнительной безопасности своего жилища. Однако сейчас у некоторых собственников могут возникнуть проблемы.

Наш читатель Василий Головизнин спросил, законно ли стоит тамбурная дверь у него на лестничной клетке, если нет, то как её узаконить?

Мы пообщались на эту тему с председателем Объединения советов домов УР Александром Евсеевым. Он ответил на основные вопросы, которые могут возникнуть у горожан касательно тамбурного пространства в подъездах.

– Законна ли установка тамбурной двери?

– Установка тамбурной двери в многоквартирном доме не является законной, потому что это фактически частное использование общедомового имущества всех собственников помещения.

– Что нужно сделать, чтобы установить тамбурную дверь, какие условия должны быть соблюдены?

– Для того чтобы установить или использовать тамбурную дверь на основании закона, требуется решение общего собрания собственников помещений, которое разрешает временно использовать данную площадь для нужд конкретных жителей. Но даже при этом должна быть обеспечена доступность к общему имуществу, которое может располагаться за этой тамбурной дверью, допустим, мусоропровод. В домах 467 серии в подъезде располагается мусоропровод, и, соответственно, должна быть обеспечена доступность жителей других квартир к этой площадке для того, чтобы выбрасывать мусор.



Фото: ИА «Сусанин»

Помимо этого, тамбурная дверь в большинстве случаев считается перепланировкой подъезда, а значит должна быть согласована с пожарной охраной. В ведомстве должны убедиться, что перепланировка не несёт опасности, не мешает эвакуации жителей и не преграждает доступ к противопожарному оборудованию, если такое имеется. Далее необходимо согласовать установку с управляющей компанией. Главное, чтобы тамбурная дверь не перекрывала доступа сотрудникам ЖКХ к счётчикам и коммуникациям.

– Могут ли заставить убрать тамбурную дверь?

– Управляющая компания, ТСЖ, соседи действительно имеют право в отсутствии соответствующих решений потребовать убрать тамбурную дверь. Соответственно, в этом случае собственник, который желает её сохранить, должен инициировать проведение общего собрания и решить этот вопрос с соседями. Если сделать это не получится, управляющая компания имеет право демонтировать тамбурную дверь и выставить эти расходы собственнику помещения. Либо обратиться в суд и через него потребовать демонтажа, а также возмещения судебных расходов, которые были понесены.

При этом важно дополнить, что собственник не несёт никакой ответственности, если он купил квартиру с уже установленной тамбурной дверью. Ответственность всегда ложится на того, кто её устанавливал.

– Предусмотрена ли какая-либо ответственность за незаконное тамбурное пространство?

– Ответственность за незаконную установку тамбурной двери может наступить в том случае, если в связи с установленной дверью произошло какое-то событие, из-за которого был причинен вред общему имуществу. Например, в мусорокамере произошел пожар, но пожарные не смогли добраться и потушить его из-за тамбурной двери. Соответственно, компенсация ущерба, который был нанесён мусоропроводу или другому общему имуществу, может быть возложена на владельца тамбурного пространства. То есть убытки, которые были причинены всему подъезду, будут скомпенсированы за счет тех жителей, которые устанавливали незаконно эту дверь.

– Как доказать, что тамбурная дверь была установлена законно?

– Законность установки тамбура подтверждается только решением общего собрания всех жильцов, которые являются собственниками помещения. Протокол этого собрания с письменным разрешением и личной подписью жильцов – в нём и закрепляется право конкретных квартир или всех квартир в доме устанавливать такие тамбурные двери. Это единственный документ, которым тамбур можно подтвердить.

В данной рубрике вы можете задать любой вопрос про Удмуртию на тему ЖКХ, строительства в городах и районах, образования, дорог и транспорта, спорта, культуры и другую. Свой вопрос вы можете оставить в теме «Возник вопрос» в обсуждениях.