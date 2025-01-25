МыСпросилиЗаВас: появляются ли в Ижевске новые улицы?

Вопрос от читателя. Ижевчанин Сергей Токарев спросил: «В Ижевске не прекращается строительство новых домов, но мы ездим по одним и тем же улицам. Я не помню, чтобы в последние года в городе появлялись новые улицы, такое происходит?».

«Сусанин» обратился в администрацию Ижевска.

Решение о наименовании улиц принимает Комиссия содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов при администрации Ижевска. Она собирается по мере обращения граждан и организаций и в случае, когда возникает потребность в связи с образованием новых элементов адресации.

Возможно, горожане не замечают новые улицы, потому что они появляются не в центре города, а на вновь застраиваемых территориях в микрорайонах: Орловское, Чекерил, Люлли, Восточном жилом районе, микрорайонах 7, 8, а также в жилых районах Северо-Западный, Столичный, Аэропорт и в других микрорайонах.

По данным реестра наименований улиц Ижевска, с 2010 по 2025 год на окраинах города появилось около 255 улиц. Большинство из них получили свои названия в 2014 году — примерно 42 улицы, чуть меньше в 2013 и 2019 годах — около 34. Меньше всего новых улиц появлялось в 2011, 2015, 2016 и 2021 годах.

Отметим, что около 70 улиц появилось в Ижевске только за последние три года. В 2022 году — приблизительно 23, а в 2023 и 2024 годах — примерно по 24 улицы. Редакция «Сусанина» решила выделить самые красивые и интересные названия из них, например: Лакричная, Эльбрусская, Ручейковая, Пихтовая, Спокойная, Гималайская, Архитектурная, Желтая, Лимонная, Травяная, Природная и Уникальная.

Последний раз в Ижевске название новой улице дали 24 декабря 2024 года. Одна из улиц Октябрьского района Ижевска стала называться Серебряный бор. А чуть ранее, 27 июня 2024 года, согласно постановлению администрации Ижевска, в Ленинском районе города создали улицу Героев Специальной Военной операции.

А также мы не можем не отметить, что в 2019 году в Ижевске появилась улица Ижевская.

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