МыСпросилиЗаВас: что за «шериф-балки» появились на дорогах Удмуртии?

С 2022 года на трассах Удмуртии начали появляться «шериф-балки». Наш читатель Антон Лучинкин спросил: «Что это за новшества, для чего они нужны и есть ли от них какая-то польза?» ИА «Сусанин» узнал у Госавтоинспекции Удмуртии об экспериментальных технических устройствах.

«Шериф-балкой» называется светодиодный прибор, имитирующий сигнальное устройство автомобиля дорожно-патрульной службы, или, простыми словами, полицейскую мигалку.

Данные приборы применяются в качестве эксперимента на наиболее аварийно-опасных участках трасс. Устанавливаются они с целью профилактики ДТП и повышения безопасности на дорогах. Предполагается, что «Шериф-балки» будут привлекать внимание водителей и заставят их вести себя более сконцентрировано.

Первые «Шериф-балки» на трассе федерального значения в Удмуртии появились ещё в 2022 году. С 2024 года их начали устанавливать на региональных трассах. Всего на дорогах республики десять подобных устройств. Восемь из них на трассе М-7:

– в деревне Старая Юмья Алнашского района;

– в селе Черёмушки в Можгинском районе;

– на повороте в деревню Баграш-Бигра Малопургинского района;

– у поворота в село Малая Пурга;

– у поворота в село Пугачёво Малопургинского района;

– на 212 и 214 км в Якшур-Бодьинском районе;

– в деревне Загребино Игринского района.

Ещё две – на региональных дорогах:

– на 28 км трассы «Ижевск-Воткинск» у поворота в деревню Банное и село Июльское;

– на 11 км трассы «Ижевск-Сарапул» у поворота в деревню Нижний Чультем и микрорайон Люлли.

В ГАИ сообщили, что после установки «Шериф-балок» на данных аварийно-опасных участках количество ДТП уменьшилось в сравнении с предыдущими годами.

Также в Госавтоинспекции Удмуртии заверили, что в дальнейшем подобных устройств станет больше, новые места для их установки уже рассматриваются.

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