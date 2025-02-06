Вопрос от читателя. Житель Ижевска Руслан Галеев задал вопрос: «Что нужно делать, чтобы избежать облысения?».

Напомним, ранее в ряде федеральных СМИ сообщили о резком росте числа подростков, которые обращаются с жалобами на потерю волос. Например, «Газета.ru» пишет, что за 2024 год количество 15-16 летних подростков с жалобами на залысины на лбу выросло в четыре раза.

Ответ эксперта. Врач-невролог, врач-рефлексотерапевт клиники «ИНВИТРО» Лидия Смирнова назвала одной из причин неправильную осанку.

Нарушение роста волос происходит прежде всего из-за нарушения притока крови к волосяным фолликулам и нарушении прохождения нервных импульсов. Неправильная осанка может испортить нормальное кровообращение во всем организме, привести к смещению внутренних органов. При этом межреберные мышцы постепенно укорачиваются, хуже работает диафрагма. В результате нарушается экскурсия грудной клетки. А это приводит к проблемам с циркуляцией воздуха, дефициту кислорода в крови. Вследствие указанных выше изменений ухудшается кровоток во всем организме. В том числе это сказывается на питании волосяных фолликулов.

Также среди возможных причин алопеции врач назвала психическое перенапряжение, воздействие радиации, различные аутоиммунные заболевания, механические повреждения, а также лекарственные препараты.

Лидия Смирнова предлагает следующие занятия для снижения риска облысения:

1. Формирование правильной осанки.

2. Регулярные физические нагрузки: лечебная физкультура, ходьба, плавание, катание на лыжах или коньках.

3. Сбалансированное питание. Избегание приема токсичных продуктов.

4. Качественный, достаточный сон. Избегание физических перегрузок.

5. Самообразование, занятия йогой, работа с психологом.

6. Отказ от курения, алкоголя и наркотиков.

7. Ограничение в использовании лаков и гелей для волос, а также бытовой химии. Отказаться от шампуней, которые содержат вредные вещества: диэтаноламин (DEA), фталаты, LAS-Tenside (Лас-Тенсид), бензолы, пропиленгликоль, парабены, триклозан, сульфат аммония лаурил и сульфат лаурил и другие.

8. Мытьё головы не в слишком горячей или холодной воде.

9. Ежедневное расчёсывание массажной щёткой.

10. Курсы ручного самомассажа дермароллером.

11. Короткие перерывы на гимнастику каждые 20-30 минут при работе за столом.

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