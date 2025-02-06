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МыСпросилиЗаВас: что делать, чтобы не облысеть?

13:20, 06 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
МыСпросилиЗаВас: что делать, чтобы не облысеть?
13:20, 06 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#волосы\n#здоровье\n#Мы спросили за Вас
Источник фото: ИА «Сусанин» (Дмитрий Стрелков)
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В данной рубрике можно задать вопрос на интересующую тему.

Вопрос от читателя. Житель Ижевска Руслан Галеев задал вопрос: «Что нужно делать, чтобы избежать облысения?».

Напомним, ранее в ряде федеральных СМИ сообщили о резком росте числа подростков, которые обращаются с жалобами на потерю волос. Например, «Газета.ru» пишет, что за 2024 год количество 15-16 летних подростков с жалобами на залысины на лбу выросло в четыре раза.

Ответ эксперта. Врач-невролог, врач-рефлексотерапевт клиники «ИНВИТРО» Лидия Смирнова назвала одной из причин неправильную осанку.

Нарушение роста волос происходит прежде всего из-за нарушения притока крови к волосяным фолликулам и нарушении прохождения нервных импульсов. Неправильная осанка может испортить нормальное кровообращение во всем организме, привести к смещению внутренних органов. При этом межреберные мышцы постепенно укорачиваются, хуже работает диафрагма. В результате нарушается экскурсия грудной клетки. А это приводит к проблемам с циркуляцией воздуха, дефициту кислорода в крови. Вследствие указанных выше изменений ухудшается кровоток во всем организме. В том числе это сказывается на питании волосяных фолликулов.

Также среди возможных причин алопеции врач назвала психическое перенапряжение, воздействие радиации, различные аутоиммунные заболевания, механические повреждения, а также лекарственные препараты.

Лидия Смирнова предлагает следующие занятия для снижения риска облысения:

1.    Формирование правильной осанки. 

2.   Регулярные физические нагрузки: лечебная физкультура, ходьба, плавание, катание на лыжах или коньках. 

3.      Сбалансированное питание. Избегание приема токсичных продуктов. 

4.      Качественный, достаточный сон. Избегание физических перегрузок. 

5.      Самообразование, занятия йогой, работа с психологом. 

6.      Отказ от курения, алкоголя и наркотиков. 

7.      Ограничение в использовании лаков и гелей для волос, а также бытовой химии. Отказаться от шампуней, которые содержат вредные вещества: диэтаноламин (DEA), фталаты, LAS-Tenside (Лас-Тенсид), бензолы, пропиленгликоль, парабены, триклозан, сульфат аммония лаурил и сульфат лаурил и другие.

8.      Мытьё головы не в слишком горячей или холодной воде. 

9.      Ежедневное расчёсывание массажной щёткой.

10.  Курсы ручного самомассажа дермароллером.

11.  Короткие перерывы на гимнастику каждые 20-30 минут при работе за столом.

В данной рубрике вы можете задать любой вопрос про Удмуртию на тему ЖКХ, строительства в городах и районах, образования, дорог и транспорта, спорта, культуры и другую. Свой вопрос вы можете оставить в теме «Возник вопрос» в обсуждениях.

13:20, 06 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
100
0
#волосы\n#здоровье\n#Мы спросили за Вас