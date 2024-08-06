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В Завьялово может появиться площадь «Воинской славы»

17:25, 06 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Завьялово может появиться площадь «Воинской славы»
17:25, 06 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
31
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#память
Фото: ИА «Сусанин»
31
0

Местная ветеранская организация вышла инициирует сбор пожертвований.

Завьялово. Удмуртия. В Завьялово может появиться новый мемориальный комплекс — площадь «Воинской славы». Об этом сообщил глава Завьяловского района Константин Русинов. 

Ветеранская организация района инициировала сбор добровольных пожертвований для реализации проекта создания мемориального комплекса. 

«Ветераны выступили с очень важной и своевременной инициативой, которая обеспечит сохранения памяти о земляках – защитниках, выполнявших свой воинский долг в разные периоды истории страны», — написал Русинов. 

17:25, 06 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
31
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#память