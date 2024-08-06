В Завьялово может появиться площадь «Воинской славы»

Завьялово. Удмуртия. В Завьялово может появиться новый мемориальный комплекс — площадь «Воинской славы». Об этом сообщил глава Завьяловского района Константин Русинов.

Ветеранская организация района инициировала сбор добровольных пожертвований для реализации проекта создания мемориального комплекса.

«Ветераны выступили с очень важной и своевременной инициативой, которая обеспечит сохранения памяти о земляках – защитниках, выполнявших свой воинский долг в разные периоды истории страны», — написал Русинов.