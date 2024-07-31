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В Ижевске готовится ремонт перекрёстка улиц Карла Либкнехта и Карла Маркса

12:10, 31 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске готовится ремонт перекрёстка улиц Карла Либкнехта и Карла Маркса
12:10, 31 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
209
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Фото: google\maps
209
0

Начальная цена контракта составляет 13 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. До октября в Ижевске планируется отремонтировать перекрёсток улиц Карла Либкнехна и Карла Маркса. В настоящий момент идёт поиск подрядчика на выполнение работ. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок/

В смете указано выполнение работ по перекладке асфальта, мощение тротуаров брусчаткой, установка пешеходных ограждений, валка аварийных деревьев и корчевание пней. От подрядчика требуется всё сделать до 1 октября текущего года. 

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 9 августа. Начальная цена контракта составляет 13 млн рублей.

12:10, 31 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
209
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог