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В Удмуртии на 15,6% вырос объём услуг туроператоров 

10:00, 29 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии на 15,6% вырос объём услуг туроператоров 
10:00, 29 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
286
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#туризм
Фото: ИА «Сусанин»
286
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Это происходит одновременно с увеличением турпотока в республике. 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии одним из факторов, работающих на увеличение объёма предоставляемых туристических услуг и оборота общественного питания, остаётся внутренний туризм. Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

В январе-мае текущего года в Удмуртии на 15,6% вырос объем услуг туристических операторов, агентств и других организаций сферы туризма. На 4,1% выросли объёмы услуг организаций культуры. Данные приводятся в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Спрос на общественное питание в республике в январе-мае этого года увеличился на 14,5%.

«Увеличению турпотока способствует в том числе проведение развлекательных, спортивных и деловых мероприятий, появление новых туристических предложений», — отмечается в докладе. 

10:00, 29 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
286
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#туризм