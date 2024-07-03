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Отборочный этап конкурса «Абилимпикс-2024» пройдет в Якшур-Бодьинской школе-интернат

16:40, 03 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Отборочный этап конкурса «Абилимпикс-2024» пройдет в Якшур-Бодьинской школе-интернат
16:40, 03 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#школа\n#Удмуртия\n#конкурс
Фото: Андрей Леконцев
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Для участия приедут школьники и студенты из 10 регионов России.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинской школе-интернат проведут отборочный этап конкурса «Абилимпикс-2024» (6+) для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщил глава Якшур-Бодьинского района Андрей Леконцев.

12 школьников и студентов из 10 регионов России будут соревноваться в гончарном ремесле. На протяжении двух дней ребята из Оренбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Челябинска, Тюмени, Екатеринбурга, Татарстана, Башкортостана и Ханты-Мансийского автономного округа будут демонстрировать своё мастерство в гончарном деле.

Представлять Удмуртию в соревнованиях будет десятиклассница Мария Андреева.

16:40, 03 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
12
0
#школа\n#Удмуртия\n#конкурс