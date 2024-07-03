Отборочный этап конкурса «Абилимпикс-2024» пройдет в Якшур-Бодьинской школе-интернат

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинской школе-интернат проведут отборочный этап конкурса «Абилимпикс-2024» (6+) для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщил глава Якшур-Бодьинского района Андрей Леконцев.

12 школьников и студентов из 10 регионов России будут соревноваться в гончарном ремесле. На протяжении двух дней ребята из Оренбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Челябинска, Тюмени, Екатеринбурга, Татарстана, Башкортостана и Ханты-Мансийского автономного округа будут демонстрировать своё мастерство в гончарном деле.

Представлять Удмуртию в соревнованиях будет десятиклассница Мария Андреева.