Из-за сложных климатических условий во второй половине 2024 года в Удмуртии прогнозируется рост численности клещей

На данный момент от присасывания паукообразных пострадали более 11 тыс. жителей республики.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ожидается увеличение количества клещей во второй половине текущего года. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Увеличение численности клещей обуславливается природно-климатическими условиями, благоприятными для этих паукообразных. С начала года в Удмуртии от присасывания клещей пострадали 11 601 человек. Рост, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составляет 5%.
В результате лабораторных исследований выявлено 169 клещей-переносчиков энцефалита и 3 188 переносчиков боррелиоза.