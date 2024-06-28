Из-за сложных климатических условий во второй половине 2024 года в Удмуртии прогнозируется рост численности клещей

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ожидается увеличение количества клещей во второй половине текущего года. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Увеличение численности клещей обуславливается природно-климатическими условиями, благоприятными для этих паукообразных. С начала года в Удмуртии от присасывания клещей пострадали 11 601 человек. Рост, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составляет 5%.

В результате лабораторных исследований выявлено 169 клещей-переносчиков энцефалита и 3 188 переносчиков боррелиоза.