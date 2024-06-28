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Из-за сложных климатических условий во второй половине 2024 года в Удмуртии прогнозируется рост численности клещей

13:20, 28 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Из-за сложных климатических условий во второй половине 2024 года в Удмуртии прогнозируется рост численности клещей
13:20, 28 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
97
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#клещи
Фото: ИА «Сусанин»
97
0

На данный момент от присасывания паукообразных пострадали более 11 тыс. жителей республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ожидается увеличение количества клещей во второй половине текущего года. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. 

Увеличение численности клещей обуславливается природно-климатическими условиями, благоприятными для этих паукообразных. С начала года в Удмуртии от присасывания клещей пострадали 11 601 человек. Рост, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составляет 5%. 

В результате лабораторных исследований выявлено 169 клещей-переносчиков энцефалита и 3 188 переносчиков боррелиоза.

13:20, 28 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
97
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#клещи