В Воткинске открылась выставка картин, посвящённых СВО

Ижевск. Удмуртия. В Воткинске открылась выставка картин Студии военных художников имени М. Б. Грекова Минобороны России. Экспозиция приурочена ко второй годовщине начала СВО и Дню защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба Воткинского завода.

Выставка размещается в оздоровительно-профилактическом комплексе предприятия. В её основу легли 29 работ, выполненные в форме художественных полотен, графики и плакатов. С картин смотрят реальные люди, запечатлённые художниками во время творческих командировок.

Выставка работает до 20 марта.



Фото: Воткинский завод