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В Воткинске открылась выставка картин, посвящённых СВО

16:55, 20 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Воткинске открылась выставка картин, посвящённых СВО
16:55, 20 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
18
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#культура\n#картины\n#СВО
Фото: Пресс-служба Воткинского завода
18
0

Экспозиция приурочена ко второй годовщине начала спецоперации.

Ижевск. Удмуртия. В Воткинске открылась выставка картин Студии военных художников имени М. Б. Грекова Минобороны России. Экспозиция приурочена ко второй годовщине начала СВО и Дню защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба Воткинского завода.

Выставка размещается в оздоровительно-профилактическом комплексе предприятия. В её основу легли 29 работ, выполненные в форме художественных полотен, графики и плакатов. С картин смотрят реальные люди, запечатлённые художниками во время творческих командировок.

Выставка работает до 20 марта.

Фото: Воткинский завод

1/4
16:55, 20 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
18
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#культура\n#картины\n#СВО