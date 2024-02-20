В Воткинске открылась выставка картин, посвящённых СВО

Экспозиция приурочена ко второй годовщине начала спецоперации.
Ижевск. Удмуртия. В Воткинске открылась выставка картин Студии военных художников имени М. Б. Грекова Минобороны России. Экспозиция приурочена ко второй годовщине начала СВО и Дню защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба Воткинского завода.
Выставка размещается в оздоровительно-профилактическом комплексе предприятия. В её основу легли 29 работ, выполненные в форме художественных полотен, графики и плакатов. С картин смотрят реальные люди, запечатлённые художниками во время творческих командировок.
Выставка работает до 20 марта.
Фото: Воткинский завод
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