На обработку Ижевска от грызунов выделено почти 100 тысяч рублей

Подрядчику предстоит провести обработку 33 локаций.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске от грызунов планируется обработать почти 250 га территории лесов и рекреационных зон. В настоящий момент идёт поиск подрядчика на выполнение работ. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок.
Начальная цена контракта составляет 99 888. Заявки на участие в аукционе принимались до 20 марта.
В случае, если подрядчика удастся определить, то он должен будет два раза в год обработать следующие локации:
· лес у северного края Южного кладбища;
· лес в районе Нагорного кладбища;
· лес вокруг пруда на северо-востоке от Дома печати;
· лес за бывшим ТРК «Столица»;
· территория у СК «Чекерил»;
· лес в микрорайоне «Липовая роща»;
· зелёная зона в районе снесённого Дома природы;
· лес в районе приюта для бездомных животных «Кот и пёс»;
· Северное кладбище;
· лесной участок с северной стороны домов №№ 13, 21 по улице Песочная (за ГТРК);
· тропа здоровья в районе школы №9;
· лес, прилегающий к жилым домам №№ 94, 96, 98, расположенным по улице 30 лет Победы;
· лесополоса на улице 40 лет Победы (от улицы 10 лет Октября до улицы Ленина);
· Тимирязевский лес;
· лес у дома №2 по улице Буммашевской (т. н. Пеньки);
· лесополоса по улице Бабушкина от улицы 10 лет Октября;
· лесополоса вдоль улицы Фруктовой;
· лесополоса за отделом полиции №2 Октябрьского района;
· лес в районе сквера Драгунова;
· лесополоса от улицы Олега Кошевого вдоль улицы Баранова;
· лесополоса вдоль улицы Олега Кошевого (от дома № 85Б по улице Баранова до дома № 119 по улице Олега Кошевого);
· Лесополоса вдоль улицы Деловая и улице Минская;
· зелёная зона в районе переулка Ижевский;
· сосняк на улице Ворошилова;
· озеленённая территория вдоль реки Чемошурка;
· Ярушкинский дендропарк;
· озеленённая территория вдоль улицы Ботаническая;
· Берёзовая роща;
· лесной участок у школы №26 по Вараксинскому бульвару;
· парк «Тишино»;
· тропа здоровья в Южном парке.
Напомним, В Удмуртии в январе и феврале 2024 года выявлено 32 случая геморрагической лихорадки. Это на 23% больше, чем показатель 2023 года — 26 случаев. Отмечается, что эпидемиологический прогноз по ГЛПС на 2024 год неблагоприятный.