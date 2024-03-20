На обработку Ижевска от грызунов выделено почти 100 тысяч рублей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске от грызунов планируется обработать почти 250 га территории лесов и рекреационных зон. В настоящий момент идёт поиск подрядчика на выполнение работ. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 99 888. Заявки на участие в аукционе принимались до 20 марта.

В случае, если подрядчика удастся определить, то он должен будет два раза в год обработать следующие локации:

· лес у северного края Южного кладбища;

· лес в районе Нагорного кладбища;

· лес вокруг пруда на северо-востоке от Дома печати;

· лес за бывшим ТРК «Столица»;

· территория у СК «Чекерил»;

· лес в микрорайоне «Липовая роща»;

· зелёная зона в районе снесённого Дома природы;

· лес в районе приюта для бездомных животных «Кот и пёс»;

· Северное кладбище;

· лесной участок с северной стороны домов №№ 13, 21 по улице Песочная (за ГТРК);

· тропа здоровья в районе школы №9;

· лес, прилегающий к жилым домам №№ 94, 96, 98, расположенным по улице 30 лет Победы;

· лесополоса на улице 40 лет Победы (от улицы 10 лет Октября до улицы Ленина);

· Тимирязевский лес;

· лес у дома №2 по улице Буммашевской (т. н. Пеньки);

· лесополоса по улице Бабушкина от улицы 10 лет Октября;

· лесополоса вдоль улицы Фруктовой;

· лесополоса за отделом полиции №2 Октябрьского района;

· лес в районе сквера Драгунова;

· лесополоса от улицы Олега Кошевого вдоль улицы Баранова;

· лесополоса вдоль улицы Олега Кошевого (от дома № 85Б по улице Баранова до дома № 119 по улице Олега Кошевого);

· Лесополоса вдоль улицы Деловая и улице Минская;

· зелёная зона в районе переулка Ижевский;

· сосняк на улице Ворошилова;

· озеленённая территория вдоль реки Чемошурка;

· Ярушкинский дендропарк;

· озеленённая территория вдоль улицы Ботаническая;

· Берёзовая роща;

· лесной участок у школы №26 по Вараксинскому бульвару;

· парк «Тишино»;

· тропа здоровья в Южном парке.

Напомним, В Удмуртии в январе и феврале 2024 года выявлено 32 случая геморрагической лихорадки. Это на 23% больше, чем показатель 2023 года — 26 случаев. Отмечается, что эпидемиологический прогноз по ГЛПС на 2024 год неблагоприятный.