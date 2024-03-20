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На обработку Ижевска от грызунов выделено почти 100 тысяч рублей

11:15, 20 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На обработку Ижевска от грызунов выделено почти 100 тысяч рублей
11:15, 20 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
51
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ГЛПС\n#обработка
Фото: unsplash.com
51
0

Подрядчику предстоит провести обработку 33 локаций.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске от грызунов планируется обработать почти 250 га территории лесов и рекреационных зон. В настоящий момент идёт поиск подрядчика на выполнение работ. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 99 888. Заявки на участие в аукционе принимались до 20 марта.

В случае, если подрядчика удастся определить, то он должен будет два раза в год обработать следующие локации:

·        лес у северного края Южного кладбища;

·        лес в районе Нагорного кладбища;

·        лес вокруг пруда на северо-востоке от Дома печати;

·        лес за бывшим ТРК «Столица»;

·        территория у СК «Чекерил»;

·        лес в микрорайоне «Липовая роща»;

·        зелёная зона в районе снесённого Дома природы;

·        лес в районе приюта для бездомных животных «Кот и пёс»;

·        Северное кладбище;

·        лесной участок с северной стороны домов №№ 13, 21 по улице Песочная (за ГТРК);

·        тропа здоровья в районе школы №9;

·        лес, прилегающий к жилым домам №№ 94, 96, 98, расположенным по улице 30 лет Победы;

·        лесополоса на улице 40 лет Победы (от улицы 10 лет Октября до улицы Ленина);

·        Тимирязевский лес;

·        лес у дома №2 по улице Буммашевской (т. н. Пеньки);

·        лесополоса по улице Бабушкина от улицы 10 лет Октября;

·        лесополоса вдоль улицы Фруктовой;

·        лесополоса за отделом полиции №2 Октябрьского района;

·        лес в районе сквера Драгунова;

·        лесополоса от улицы Олега Кошевого вдоль улицы Баранова;

·        лесополоса вдоль улицы Олега Кошевого (от дома № 85Б по улице Баранова до дома № 119 по улице Олега Кошевого);

·        Лесополоса вдоль улицы Деловая и улице Минская;

·        зелёная зона в районе переулка Ижевский;

·        сосняк на улице Ворошилова;

·        озеленённая территория вдоль реки Чемошурка;

·        Ярушкинский дендропарк;

·        озеленённая территория вдоль улицы Ботаническая;

·        Берёзовая роща;

·        лесной участок у школы №26 по Вараксинскому бульвару;

·        парк «Тишино»;

·        тропа здоровья в Южном парке.

Напомним, В Удмуртии в январе и феврале 2024 года выявлено 32 случая геморрагической лихорадки. Это на 23% больше, чем показатель 2023 года — 26 случаев. Отмечается, что эпидемиологический прогноз по ГЛПС на 2024 год неблагоприятный.

11:15, 20 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
51
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ГЛПС\n#обработка