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Кандидат на пост главы Удмуртии Вадим Белоусов появился в базе розыска МВД России

14:15, 09 августа, 2022
Юрий Абашев
Кандидат на пост главы Удмуртии Вадим Белоусов появился в базе розыска МВД России
14:15, 09 августа, 2022
Юрий Абашев
202
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы главы Удмуртии
Фото: vk.com/deputatbelousov
202
0

Ранее суд приговорил политика к 10 годам лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госдумы от справедливоросов и по совместительству кандидат от этой же партии на пост главы Удмуртии Вадим Белоусов появился в базе данных «Розыск» МВД России. Соответствующая информация опубликована на сайте министерства внутренних дел РФ.

Белоусов объявлен в розыск после того, как не явился на оглашение приговора по делу о получении взятки в размере 3,25 млрд рублей. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, наложил на него штраф в размере 500 тыс. рублей и лишил права занимать государственные должности в течение трёх лет.

По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, оснований для снятия кандидатуры Вадима Белоусова с выборов главы Удмуртии пока нет, поскольку приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован.

14:15, 09 августа, 2022
Юрий Абашев
202
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы главы Удмуртии