Кандидат на пост главы Удмуртии Вадим Белоусов появился в базе розыска МВД России

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госдумы от справедливоросов и по совместительству кандидат от этой же партии на пост главы Удмуртии Вадим Белоусов появился в базе данных «Розыск» МВД России. Соответствующая информация опубликована на сайте министерства внутренних дел РФ.

Белоусов объявлен в розыск после того, как не явился на оглашение приговора по делу о получении взятки в размере 3,25 млрд рублей. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, наложил на него штраф в размере 500 тыс. рублей и лишил права занимать государственные должности в течение трёх лет.

По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, оснований для снятия кандидатуры Вадима Белоусова с выборов главы Удмуртии пока нет, поскольку приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован.