Александр Синельников: «мы почти вытащили «Удмуртавтодор» с того света»

Ижевск. Удмуртия. На данный момент более 170 единиц техники «Удмуртавтодорстроя» («дочка» акционерных обществ «Удмуртавтодор», «ДП Ижевское» и «Ижавиа») расчищают вверенные участки дорог Удмуртии. Об этом рассказал антикризисный управляющий Александр Синельников.

Всего в рамках контрактов «Удмуртавтодорстрой» обслуживает 3 463 км асфальтовых региональных дорог и 317 км федеральной трассы. Для расчистки в настоящий момент задействовано более 170 единиц техники. Всего в штате компании состоит более 1 500 работников и более 1 000 единиц техники.

По словам Синельникова, снегопады потребовали создания комплексных бригад, в составе которых представлена различная техника для проведения комплексной очистки трасс.

«Челлендж в том, что год назад «Удмуртавтодор» был в банкротом состоянии с неурегулированной кредиторской задолженностью в 3,8 млрд. рублей. При этом вся техника была в аресте. А сегодня мы почти вытащили его с того света. То, что всё работает после таких переделок, наверное, и есть подвиг. Делаем максимум из возможного, привлекаем максимальные ресурсы», — подчеркнул Александр Синельников.

Напомним, АО «Удмуртавтодор» в январе 2023 года перешло под антикризисное управление команды гендиректора «Ижавиа» Александра Синельникова.