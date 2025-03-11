Ижевск. Удмуртия. Октябрьский райсуд Ижевска рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимого 52-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов УР.

Речь идёт о внуке прославленного конструктора-оружейника М. Т. Калашникова Игоре Красновском, которого обвиняют в убийстве известного баскетболиста Андрея Сидорика.

По версии следствия, Красновский в ночь на 14 января 2025 года в ходе возникшего после совместного употребления спиртных напитков конфликта нанёс потерпевшему множество ножевых ранений, в результате чего последний скончался.

Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать иную меру пресечения в виде домашнего ареста. Но суд решил оставить фигуранта в СИЗО ещё на месяц, до 14 апреля 2025 года.