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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Внука конструктора-оружейника Михаила Калашникова оставили в СИЗО в Ижевске ещё на месяц

09:45, 11 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Внука конструктора-оружейника Михаила Калашникова оставили в СИЗО в Ижевске ещё на месяц
09:45, 11 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
17
0
#Ижевск\n#суд\n#убийство
Источник фото: unsplash.com (Matthew Ansley)
17
0

Защита Игоря Красновского просила отправить его под домашний арест.

Ижевск. Удмуртия. Октябрьский райсуд Ижевска рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимого 52-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов УР.

Речь идёт о внуке прославленного конструктора-оружейника М. Т. Калашникова Игоре Красновском, которого обвиняют в убийстве известного баскетболиста Андрея Сидорика.

По версии следствия, Красновский в ночь на 14 января 2025 года в ходе возникшего после совместного употребления спиртных напитков конфликта нанёс потерпевшему множество ножевых ранений, в результате чего последний скончался.

Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать иную меру пресечения в виде домашнего ареста. Но суд решил оставить фигуранта в СИЗО ещё на месяц, до 14 апреля 2025 года.

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09:45, 11 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
17
0
#Ижевск\n#суд\n#убийство