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Убийце продавца в ижевском торговом центре вынесли приговор

10:10, 21 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Убийце продавца в ижевском торговом центре вынесли приговор
10:10, 21 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
129
0
#Ижевск\n#убийство\n#торговый центр\n#суды
Источник фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
129
0

С него взыскали 1,5 млн рублей моральной компенсации.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске суд вынес приговор убийце продавца магазина. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Напомним, в июле 2024 года подсудимый, будучи пьяным в торговом центре «Восточный 1», из личных неприязненных отношений ударил ножом продавца магазина в грудь, с которым конфликтовал из-за пропажи телефона. В результате потерпевший скончался в больнице.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 9 лет и 1 месяц. Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны на сумму 1,5 млн рублей.

10:10, 21 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
129
0
#Ижевск\n#убийство\n#торговый центр\n#суды