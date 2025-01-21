Убийце продавца в ижевском торговом центре вынесли приговор

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске суд вынес приговор убийце продавца магазина. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Напомним, в июле 2024 года подсудимый, будучи пьяным в торговом центре «Восточный 1», из личных неприязненных отношений ударил ножом продавца магазина в грудь, с которым конфликтовал из-за пропажи телефона. В результате потерпевший скончался в больнице.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 9 лет и 1 месяц. Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны на сумму 1,5 млн рублей.