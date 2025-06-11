Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело внука легендарного конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова рассмотрит суд присяжных. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.

Напомним, Игоря Красновского обвиняют в убийстве своего знакомого, а также угрозе убийством сожительнице погибшего. В том инциденте скончался баскетболист Андрей Сидорик. 28 мая уголовное дело передали в суд.

«По ходатайству подсудимого дело будет рассмотрено с участием присяжных заседателей», — сообщили «Сусанину».

При этом мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения. Ближайшее заседание запланировано на 30 июня 2025 года.