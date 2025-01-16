Внука конструктора-оружейника Михаила Калашникова отправили в СИЗО в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Октябрьский районный суд Ижевска отправил в СИЗО Игоря Красновского, которого обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Отметим, что фигурант является внуком всемирно известного конструктора-оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова, сыном Елены Михайловны Калашниковой. Она является президентом фонда имени своего отца.

Широкой общественности Игорь Красновский стал известен в 2014-2016 годах, когда концерну «Калашников» удалось отсудить право на бренд АК-47 у ЗАО «М.Т. Калашников», которым владели дочь и внук оружейника.

По версии следствия, в ночь на 14 января 2025 года в ходе совместного употребления спиртного между обвиняемым и его давним знакомым возник конфликт, в ходе которого первый нанёс множество ножевых ранений потерпевшему, в результате чего тот скончался спустя непродолжительное время. Следователь полагал, что ввиду тяжести инкриминируемого деяния, личности обвиняемого, имеющего непогашенную судимость и злоупотребляющего спиртным, фигурант может скрыться от органов следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельность, иным образом препятствовать производству по делу.

Выслушав участников процесса, изучив представленные материалы, суд пришел к выводу об обоснованности ходатайства следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 14 марта 2025 года.