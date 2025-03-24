Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В оркестре с детства Лонгрид Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид

В Ижевске осудили женщину, которая убила своего сожителя

12:01, 24 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске осудили женщину, которая убила своего сожителя
12:01, 24 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
75
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство\n#повреждения\n#суд\n#женщина\n#преступления\n#колония
Источник фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
75
0

Ранее она ударила незнакомую женщину ножом по лицу.

Ижевск. Удмуртия. Ленинский районный суд Ижевска признал виновной 31-летнюю местную жительницу, которая обвинялась в причинении лёгкого вреда здоровью незнакомой женщине и убийстве своего сожителя. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Установлено, что 20 апреля 2024 года в городке Машиностроителей пьяная подсудимая в ходе конфликта с незнакомой женщиной ударила её ножом по лицу. Потерпевшая получила лёгкий вред здоровью.

Также, 3 августа между подсудимой и её сожителем произошёл конфликт, который перерос в драку. В результате подсудимая ударила мужчину ножом в грудь. От ранения потерпевший скончался по пути в больницу.

Учитывая все обстоятельства дела, суд признал ижевчанку виновной по статьям 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») и 105 УК РФ («Убийство») и назначил ей наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима, а также выплату компенсации морального вреда в пользу матери убитого в размере 1,5 млн рублей.

Напомним, ранее в Сарапульском районе осудили женщину, которая также ударила сожителя ножом в грудь. Мужчина выжил благодаря помощи врачей.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

12:01, 24 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
75
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство\n#повреждения\n#суд\n#женщина\n#преступления\n#колония