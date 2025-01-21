Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

В Воткинске осудили 66-летнего убийцу 

12:10, 21 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Воткинске осудили 66-летнего убийцу 
12:10, 21 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
120
0
#Воткинск\n#убийство\n#суды
Источник фото: ИА «Сусанин»
120
0

Он нанёс своему знакомому 17 ударов острым предметом.

Воткинск. Удмуртия. Пенсионера-убийцу осудили в Воткинске. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

В октябре 2023 года 66-летний подсудимый, будучи пьяным, находился в квартире с коллегой. Из-за возникшего конфликта мужчина взял в руки острый предмет и нанёс потерпевшему не менее 17 ударов в грудь, живот, по рукам и голове, после чего скрылся. Потерпевший смог вызвать себе скорую помощь, но от полученных ранений скончался в больнице.

В судебном заседании обвиняемый вину признал частично.

Суд назначил убийце наказание в виде 13 лет лишения свободы, из которых первые четыре года мужчина проведёт в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии особого режима.

Кроме того, судом удовлетворён иск брата потерпевшего. В его пользу взыскали полмиллиона рублей. 

12:10, 21 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
120
0
#Воткинск\n#убийство\n#суды