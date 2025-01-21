В Воткинске осудили 66-летнего убийцу 

Воткинск. Удмуртия. Пенсионера-убийцу осудили в Воткинске. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

В октябре 2023 года 66-летний подсудимый, будучи пьяным, находился в квартире с коллегой. Из-за возникшего конфликта мужчина взял в руки острый предмет и нанёс потерпевшему не менее 17 ударов в грудь, живот, по рукам и голове, после чего скрылся. Потерпевший смог вызвать себе скорую помощь, но от полученных ранений скончался в больнице.

В судебном заседании обвиняемый вину признал частично.

Суд назначил убийце наказание в виде 13 лет лишения свободы, из которых первые четыре года мужчина проведёт в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии особого режима.

Кроме того, судом удовлетворён иск брата потерпевшего. В его пользу взыскали полмиллиона рублей.