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Житель Глазова обвиняется в убийстве и расчленении знакомого

14:30, 25 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Житель Глазова обвиняется в убийстве и расчленении знакомого
14:30, 25 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#Глазов\n#убийство\n#суды
Источник фото: ИА «Сусанин»
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По версии следствия, он спрятал голову потерпевшего в выгребной яме, а туловище — в подполье дома.

Глазов. Удмуртия. Житель Глазова обвиняется в убийстве и расчленении знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, 36-летний обвиняемый в декабре 2024 года познакомился с мужчиной в глазовском кафе. После этого, для распития спиртного, они уединились в квартире фигуранта. Между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый зарезал своего новоиспечённого приятеля. С целью сокрытия преступления мужчина расчленил труп, спрятав голову в выгребной яме, а туловище — в подполье дома. 

Дело направлено в суд.

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14:30, 25 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
10
0
#Глазов\n#убийство\n#суды