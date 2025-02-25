По версии следствия, он спрятал голову потерпевшего в выгребной яме, а туловище — в подполье дома.
Глазов. Удмуртия. Житель Глазова обвиняется в убийстве и расчленении знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.
По версии следствия, 36-летний обвиняемый в декабре 2024 года познакомился с мужчиной в глазовском кафе. После этого, для распития спиртного, они уединились в квартире фигуранта. Между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый зарезал своего новоиспечённого приятеля. С целью сокрытия преступления мужчина расчленил труп, спрятав голову в выгребной яме, а туловище — в подполье дома.
Дело направлено в суд.
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