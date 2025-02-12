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Подозреваемые в убийстве москвича члены ОПГ признались в грабеже на территории Ижевска

14:00, 12 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Подозреваемые в убийстве москвича члены ОПГ признались в грабеже на территории Ижевска
14:00, 12 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
86
0
#Ижевск\n#Москва\n#убийство\n#ограбление\n#суды
Источник фото: ИА «Сусанин»
86
0

По версии следствия, они спаивали жертв, после чего грабили.

Москва. В Москве задержали подозреваемых в убийстве и грабеже граждан, в том числе в Ижевске. Об этом сообщает ТГ-канал «Столичный СК России».

По версии следствия, трое молодых людей объединились в группу и разработали план, в соответствии с которым один из них знакомился с потерпевшими в интернете, спаивал их, а затем совместно с соучастниками грабил.

1 января 2025 года подозреваемый познакомился с москвичом и пригласил его распить спиртное. В ходе посиделки фигурант заметил, что мужчина не теряет бдительности, и сообщил об этом соучастникам, которые сразу пришли к ним в квартиру на улице Академика Челомея. Фигуранты задушили потерпевшего, после чего оформили через его мобильный банк кредиты и похитили личные вещи. Мужчина скончался на месте.

В ходе допросов подозреваемые признали вину в убийстве и сообщили, что совершали грабежи на территории Екатеринбурга, Ижевска, Перми и других городов. 

14:00, 12 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
86
0
#Ижевск\n#Москва\n#убийство\n#ограбление\n#суды