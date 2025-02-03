Ижевск. Удмуртия. Ленинский районный суд Ижевска вынес приговор в отношении 72-летнего пенсионера, который признан виновным в убийстве знакомой. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Суд установил, что в мае 2024 года пожилой мужчина будучи в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей знакомой, после чего ударил её ножом в грудь. От раны женщина скончалась в больнице.

Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.