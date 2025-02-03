Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

В Ижевске 72-летний пенсионер девять лет проведёт в колонии за убийство знакомой

17:50, 03 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске 72-летний пенсионер девять лет проведёт в колонии за убийство знакомой
17:50, 03 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
46
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство\n#суд\n#прокуратура Удмуртии\n#пенсионеры\n#колония
Источник фото: unsplash.com (Robert Klank)
46
0

Убийство произошло на почве бытовой ссоры.

Ижевск. Удмуртия. Ленинский районный суд Ижевска вынес приговор в отношении 72-летнего пенсионера, который признан виновным в убийстве знакомой. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Суд установил, что в мае 2024 года пожилой мужчина будучи в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей знакомой, после чего ударил её ножом в грудь. От раны женщина скончалась в больнице.

Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

17:50, 03 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
46
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство\n#суд\n#прокуратура Удмуртии\n#пенсионеры\n#колония