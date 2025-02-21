Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по требованию гособвинителя Верховный суд Удмуртии пересмотрел изначально более мягкий приговор в отношении мужчины, осуждённого за убийство и покушение на убийство. Об этом сообщает прокуратура Удмуртии.

В суде было установлено, что обвиняемый 53-летний житель Ижевска убил сначала одного потерпевшего, затем несколько раз ударил ножом второго потерпевшего, однако убить его не сумел, так как ему помешали другие свидетели преступления.

Несмотря на это, суд первой инстанции квалифицировал ранение ножом второго потерпевшего, как причинение лёгкого вреда здоровью, а не как покушение на убийство, чем существенно смягчил ответственность преступника. Мужчина получил наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы.

Прокурор не согласился с вынесенным решением и обжаловал его в суде.

Верховный суд Удмуртии согласился с доводами государственного обвинителя и назначил мужчине наказание в виде 14 лет в колонии особого режима с ограничением свободы на год.