

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска осужден за убийство своего знакомого.

Индустриальный районный суд вынес приговор 39-летнему мужчине — 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Данная информация опубликована на сайте Прокуратуры УР.

В феврале 2025 года после совместного распития алкоголя возник конфликт, в результате которого обвиняемый нанес своему знакомому 31 удар ножом. Смертельные раны зафиксированы в области головы, шеи, груди и рук. От многочисленных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

Экспертиза показала, что 13 резаных ран были нанесены уже после наступления смерти.