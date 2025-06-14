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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жителю Ижевска, который нанес более 30 ножевых ударов знакомому, вынесли приговор

15:55, 14 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
Жителю Ижевска, который нанес более 30 ножевых ударов знакомому, вынесли приговор
15:55, 14 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
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#Индустриальный суд\n#убийство\n#приговор суда
Источник фото: ИА "Сусанин"
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Суд назначил убийце 10 лет лишения свободы.


Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска осужден за убийство своего знакомого. 

Индустриальный районный суд вынес приговор 39-летнему мужчине — 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.  Данная информация опубликована на сайте Прокуратуры УР. 

В феврале 2025 года после совместного распития алкоголя возник конфликт, в результате которого обвиняемый нанес своему знакомому 31 удар ножом. Смертельные раны зафиксированы в области головы, шеи, груди и рук. От многочисленных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления. 

Экспертиза показала, что 13 резаных ран были нанесены уже после наступления смерти.

 

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15:55, 14 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
7
0
#Индустриальный суд\n#убийство\n#приговор суда