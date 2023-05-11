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Подземный переход возле УдГУ в Ижевске должны отремонтировать до конца июля

13:50, 11 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Подземный переход возле УдГУ в Ижевске должны отремонтировать до конца июля
13:50, 11 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
59
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#благоустройство
Фото: ИА «Сусанин» (Ксения Грачёва)
59
0

Подрядчик ведёт подготовительные работы.

Ижевск. Удмуртия. Подземный переход возле УдГУ в Ижевске начнут ремонтировать. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Подрядная организация из Казани «Марстрой» приступила к подготовке перехода к предстоящему ремонту. Ответственные лица определяют объём работ. В ближайшее время будут обустроены лестницы, системы электроснабжения, рабочие укрепят несущие конструкции и проведут косметический ремонт. Также будет сделан навес из оргстекла, оборудована система отвода воды. 

В переходе появится видеонаблюдение и элементы доступной среды. Перед подрядчиком поставлен срок завершения работы — не позднее 31 июля. 

После завершения ремонта студенты УдГУ дизайнерски оформят стены перехода. 

Напомним, подрядчик на ремонт подземки был определён в феврале 2023 года. Ранее глава Удмуртии Алекандр Бречалов поручал закончить работы к 27 августа 2022 года.

13:50, 11 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
59
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#благоустройство