Подземный переход возле УдГУ в Ижевске должны отремонтировать до конца июля

Ижевск. Удмуртия. Подземный переход возле УдГУ в Ижевске начнут ремонтировать. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Подрядная организация из Казани «Марстрой» приступила к подготовке перехода к предстоящему ремонту. Ответственные лица определяют объём работ. В ближайшее время будут обустроены лестницы, системы электроснабжения, рабочие укрепят несущие конструкции и проведут косметический ремонт. Также будет сделан навес из оргстекла, оборудована система отвода воды.

В переходе появится видеонаблюдение и элементы доступной среды. Перед подрядчиком поставлен срок завершения работы — не позднее 31 июля.

После завершения ремонта студенты УдГУ дизайнерски оформят стены перехода.

Напомним, подрядчик на ремонт подземки был определён в феврале 2023 года. Ранее глава Удмуртии Алекандр Бречалов поручал закончить работы к 27 августа 2022 года.