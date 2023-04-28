Концертные бригады посетят дворы ветеранов Великой Отечественной войны в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске концертные бригады начнут ездить по дворам домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны со 2 мая. Как передаёт пресс-служба администрации города, об этом сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев в ходе пресс-конференции.

Почти неделю, со 2 по 8 мая, в столице Удмуртии пройдёт ежегодная акция «Рядом с тобой живёт ветеран». Напомним, в городе сейчас проживают 30 ветеранов Великой Отечественной войны.

«Им будет посвящена наша ставшая уже традиционной акция «Рядом с тобой живет ветеран». Уже четвёртый год концертные бригады будут радовать не только героев войны, но также и горожан. Во дворах, на площадках, со своих балконов и окон люди слушают песни военных лет, вместе подпевают знакомые мелодии. Отрадно получать обратную связь: сами ветераны отзываются о таких концертах как о самом приятном подарке на 9 Мая», — сказал Олег Бекмеметьев.

В 2023 году концертные программы пройдут в 25 дворах, будут сформированы семь «фронтовых бригад».

«Поздравлять наших дорогих ветеранов будут как профессиональные творческие коллективы города и республики, так и воспитанники детских школ искусств, образовательных учреждений, клубов по месту жительства и любительские коллективы», — отметил Олег Бекмеметьев.

Концертные бригады будут передвигаться на специализированных военных машинах, предоставленных ДОСААФ. График их выступлений сейчас согласовывается с родственниками ветеранов. Но он может быть скорректирован в зависимости от погодных условий, здоровья и самочувствия самих ветеранов.