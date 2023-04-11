Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид Производство зависит от промышленных газов так же, как человек от воздуха Лонгрид

Прокуратура раскрыла подробности передачи ребёнку-сироте в Воткинске непригодной для жизни комнаты

12:40, 11 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Прокуратура раскрыла подробности передачи ребёнку-сироте в Воткинске непригодной для жизни комнаты
12:40, 11 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
252
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#жилье для детей-сирот\n#Прокуратура
Фото: google/maps
252
0

Изначально комната была предоставлена матери несовершеннолетнего. 

Воткинск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии организовала проверку ситуации с передачей ребёнку-сироте комнату в общежитии по улице Белинского в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа. 

Предметом проверки стала законность передачи жилья в собственность. Установлено, что ранее комната была предоставлена матери ребёнка в социальный найм. Женщина была лишена родительских прав. В марте 2022 года она умерла и органы опеки приняли меры по передаче комнаты в собственность её сыну, который является единственным живущим в ней лицом.

«В рамках проверки орган прокуратуры даст оценку законности договора о безвозмездной передачи несовершеннолетнему комнаты в собственность (приватизации), действий органов местного самоуправления по управлению и содержанию муниципального имущества, управляющей организации по содержанию общедомового имущества многоквартирного дома, а также органов опеки и попечительства по защите и восстановлению имущественных прав несовершеннолетнего», — говорится в сообщении прокуратуры. 

Напомним, по факту передачи ребёнку комнаты в доме №16 по улице Белинского в Воткинске возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». 

12:40, 11 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
252
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#жилье для детей-сирот\n#Прокуратура