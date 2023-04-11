Прокуратура раскрыла подробности передачи ребёнку-сироте в Воткинске непригодной для жизни комнаты

Воткинск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии организовала проверку ситуации с передачей ребёнку-сироте комнату в общежитии по улице Белинского в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Предметом проверки стала законность передачи жилья в собственность. Установлено, что ранее комната была предоставлена матери ребёнка в социальный найм. Женщина была лишена родительских прав. В марте 2022 года она умерла и органы опеки приняли меры по передаче комнаты в собственность её сыну, который является единственным живущим в ней лицом.

«В рамках проверки орган прокуратуры даст оценку законности договора о безвозмездной передачи несовершеннолетнему комнаты в собственность (приватизации), действий органов местного самоуправления по управлению и содержанию муниципального имущества, управляющей организации по содержанию общедомового имущества многоквартирного дома, а также органов опеки и попечительства по защите и восстановлению имущественных прав несовершеннолетнего», — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, по факту передачи ребёнку комнаты в доме №16 по улице Белинского в Воткинске возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».