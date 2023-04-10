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Воткинских чиновников подозревают в халатности при выдаче ребёнку-сироте непригодной для жизни квартиры

12:17, 10 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Воткинских чиновников подозревают в халатности при выдаче ребёнку-сироте непригодной для жизни квартиры
12:17, 10 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
64
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#опека\n#суд\n#сироты
Фото: vk.com/id478832868 (Елена Демидцева)
64
0

Ранее глава города обещал разобраться в ситуации.

Воткинск. Удмуртия. Уголовное дело по статье «Халатность» возбудили в Воткинске после установления факта выдачи ребёнку-сироте не пригодной для жизни квартиры. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят должностные лица воткинской администрации и отдела соцзащиты министерства социальной политики и труда. Следствие установило, что в 2022 году чиновники ненадлежащим образом исполнили свои обязанности, закрепив и предоставив 13-летнему сироте квартиру, которая непригодна для нормальной жизни.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее глава Воткинска Алексей Заметаев обещал разобраться в данной ситуации.

12:17, 10 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
64
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#опека\n#суд\n#сироты