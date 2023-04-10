Воткинских чиновников подозревают в халатности при выдаче ребёнку-сироте непригодной для жизни квартиры

Воткинск. Удмуртия. Уголовное дело по статье «Халатность» возбудили в Воткинске после установления факта выдачи ребёнку-сироте не пригодной для жизни квартиры. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят должностные лица воткинской администрации и отдела соцзащиты министерства социальной политики и труда. Следствие установило, что в 2022 году чиновники ненадлежащим образом исполнили свои обязанности, закрепив и предоставив 13-летнему сироте квартиру, которая непригодна для нормальной жизни.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее глава Воткинска Алексей Заметаев обещал разобраться в данной ситуации.