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Облегчить получение разрешений охотникам Удмуртии поможет участие в восстановлении фауны

11:03, 17 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Облегчить получение разрешений охотникам Удмуртии поможет участие в восстановлении фауны
11:03, 17 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1750
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#охота\n#животные
Фото: unsplash.com
1750
0

Приём заявлений на участие продлится до 4 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 21 марта по 4 апреля будет идти приём заявлений от охотников на участие в деле сохранения охотничьих ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минприроды.

Тем охотникам, чьи заявления одобрят, предоставят возможность заключить контракт на вспашку и посев кормовых полей, обустройство крытых солонцов с солью для лесных обитателей, приобретение и раскладку кормов в течение года.

У охотников, участвующих в помощи диким животным, будет преимущество при распределении разрешений на добычу. В Минприроды Удмуртии для ознакомления с формами заявлений, способами их подачи и другой информацией предлагают ознакомиться по ссылке.

11:03, 17 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1750
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#охота\n#животные