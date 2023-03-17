Облегчить получение разрешений охотникам Удмуртии поможет участие в восстановлении фауны

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 21 марта по 4 апреля будет идти приём заявлений от охотников на участие в деле сохранения охотничьих ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минприроды.

Тем охотникам, чьи заявления одобрят, предоставят возможность заключить контракт на вспашку и посев кормовых полей, обустройство крытых солонцов с солью для лесных обитателей, приобретение и раскладку кормов в течение года.

У охотников, участвующих в помощи диким животным, будет преимущество при распределении разрешений на добычу. В Минприроды Удмуртии для ознакомления с формами заявлений, способами их подачи и другой информацией предлагают ознакомиться по ссылке.