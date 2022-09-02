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Хлеборобы побили постсоветский рекорд урожайности зерна в Можгинском районе

14:25, 02 сентября, 2022
Юрий Абашев
Хлеборобы побили постсоветский рекорд урожайности зерна в Можгинском районе
14:25, 02 сентября, 2022
Юрий Абашев
208
0
#Можга\n#Удмуртия\n#сельское хозяйство
Фото: unsplash.com
208
0

При этом осталось убрать ещё около 3 тыс. гектаров.

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе побит рекорд урожайности зерна 2019 года. Об этом сообщает глава района Александр Васильев на своей странице «ВКонтакте».

В 2019 году с одного гектара в Можгинском районе было собрано 30,2 центнера зерна. Урожай тогда составил 81 тыс. тонн. Это самый большой намолот зерна после 1991 года.

Васильев сообщил, что по данным на утро 2 сентября средняя урожайность с гектара составляет 33,1 центнера. Хлеборобы собрали уже 81,327 тыс. тонн урожая.

В ближайшие дни аграрии соберут зерно с оставшихся 3 тыс. гектаров. После этого будет известен итоговый результат.

14:25, 02 сентября, 2022
Юрий Абашев
208
0
#Можга\n#Удмуртия\n#сельское хозяйство