Хлеборобы побили постсоветский рекорд урожайности зерна в Можгинском районе

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе побит рекорд урожайности зерна 2019 года. Об этом сообщает глава района Александр Васильев на своей странице «ВКонтакте».

В 2019 году с одного гектара в Можгинском районе было собрано 30,2 центнера зерна. Урожай тогда составил 81 тыс. тонн. Это самый большой намолот зерна после 1991 года.

Васильев сообщил, что по данным на утро 2 сентября средняя урожайность с гектара составляет 33,1 центнера. Хлеборобы собрали уже 81,327 тыс. тонн урожая.

В ближайшие дни аграрии соберут зерно с оставшихся 3 тыс. гектаров. После этого будет известен итоговый результат.