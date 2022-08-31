Юноше, протаранившему на автомобиле здание монтажного техникума в Ижевске, грозит до 7 лет колонии

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске утвердили обвинительное заключение в отношении юноши, который в мае 2022 года протаранил на автомобиле здание монтажного техникума. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

18-летний студент Можгинского агропромышленного колледжа обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Напомним, в ночь на 8 мая обвиняемый ехал на автомобиле «Лада Гранта» со своими друзьями после веселья в клубе. «Болид» двигался по улице Максима Горького в сторону перекрёстка с улице Кирова со скоростью не менее 100 км/ч. На пересечении дорог водитель не справился с управлением и не войдя в поворот съехал с дороги. Автомобиль с шумной компанией врезался в крыльцо здания монтажного техникума. После удара машина опрокинулась на левый бок.

В результате ДТП травмы получил сам лихач и четверо его пассажиров, двоим из которого был нанесён тяжкий вред. После обвиняемый пояснил, что он уходил от полицейской погони.

Уголовное дело в отношении юноши направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Ижевска. За совершение преступления, квалифицируемого пунктом «а» части 2 статьи 264 УК РФ, студенту грозит до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности и вести определённую деятельность на срок до трёх лет.