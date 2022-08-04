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Неделя сбора батареек в Ижевске и ликвидация пожара на складе Ozon в Подмосковье: новости к этому часу

09:00, 04 августа, 2022
Юрий Абашев
Неделя сбора батареек в Ижевске и ликвидация пожара на складе Ozon в Подмосковье: новости к этому часу
09:00, 04 августа, 2022
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#утренний обзор
Фото: unsplash.com
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О чём писали в республике, стране и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Сегодня ожидается переменная облачность, температура воздуха окажется в пределах +24…+29 градусов.

Неделя сбора

В Ижевске с 30 августа по 5 сентября будет проходить неделя сбора батареек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Сдать использованные источники энергии, в том числе и аккумуляторы, можно будет в любом количестве и в любое время на парковке гипермаркета «Лента» на улице Камбарская, 10. Там будет находится спецконтейнер.

Собранные батарейки отправят на заводы-партнеры ГК «Мегаполис» и «НЭК». Там из них получат ценные вторичные ресурсы.

Пожар ликвидирован

Огнеборцы потушили пожар на складе Ozon в подмосковном городе Истра, сообщает «Интерфакс». О ликвидации открытого горения заявлено в 5:45 по московскому времени. В результате происшествия пострадали 11 человек.

Новый вид

На Курильской гряде в ходе исследовательской экспедиции был обнаружен новый вид голожаберных моллюсков. Морских обитателей назвали в честь Русского географического общества, сообщает RG.ru.

Эвакуация

В Японии продолжаются проливные ливни, которые несут угрозу подтопления и оползней. В шести префектурах предписание эвакуироваться получили свыше 107 тыс. человек. Об этом сообщают «Известия». В затронутых стихией районах объявлены чрезвычайные меры по высшему уровню опасности.

 

 

09:00, 04 августа, 2022
Юрий Абашев
222
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#утренний обзор