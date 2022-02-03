Итоги дня: судьба похищенного в Ижевске ребёнка и перевод Сельхозакадемии на дистант

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки коронавирусом заболел 1 451 человек. Всего в республике болеет 23 тыс. человек.

Ребёнок найден

В Казани задержали подозреваемого в похищении полуторагодовалого ребёнка в Ижевске. Мужчина укрывался в арендованной квартире. Малыш оказался с ним.

Рекорд

Спортсменка из Воткинска Вероника Перевозчикова выиграла 5 золотых медалей на чемпионате России по пауэрлифтингу. Кроме того, атлетка поставила рекорд Удмуртии в жиме лежа 100 кг и обновила.

Отправили по домам

Студенты Ижевской сельхозакадемии очной формы обучения отправили на дистант с 3 по 19 февраля. Руководство вуза ставит задачу прервать цепочку заболеваемости среди обучающихся.

Новый опыт

Хирурги республиканского клинико-диагностического центра в Ижевске впервые провели операцию по замене аорты и аортального клапана сердца. Операция прошла при остановке сердца больного на 8 часов.

Суд отказал

Верховный суд Удмуртской Республики отклонил иски заводских работников, которые требовали отмены обязательной вакцинации от коронавируса. Рабочие считали, что постановление нарушает их права на труд, безопасность и добровольность медицинских процедур.